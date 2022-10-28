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17:03, 28 октября 2022Интернет и СМИ

В США заявили о сомнениях в Вашингтоне относительно поддержки Украины

Американский журналист Тейлор заявил о сомнениях в Вашингтоне относительно поддержки Киева

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На фоне проблем с экономикой в США в Вашингтоне растут сомнения относительно необходимости помощи Украине. Об этом заявил обозреватель The Washington Times Гай Тейлор в статье на сайте издания.

«В то время как цена военной помощи США Украине растет и американская экономика шатается на грани рецессии, в когда-то железобетонной двухпартийной поддержке Вашингтона в вопросе помощи Киеву начали появляться трещины», — говорится в материале. По словам Тейлора, сомнения по этому поводу внутри Республиканской и Демократической партий стали открытыми.

В частности, как указал журналист, группа «радикально левых» членов конгресса ранее инициировала письмо, в котором убеждала президента США Джо Байдена проявить интерес к прямым переговорам с Россией и, параллельно поддерживая Украину, настаивать на прекращении огня. Помимо того, лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что республиканцы в случае победы на выборах не дадут Байдену карт-бланш на военную и экономическую помощь Украине.

В целом политический климат в США говорит о том, что когда-то неоспоримая поддержка Киева страной сейчас как никогда вызывает вопросы в Вашингтоне, отметил Тейлор.

Ранее американский журналист и колумнист Эрик Марголис высказался об истинной, по его мнению, цели США в конфликте на Украине. Он заявил, что Вашингтон хочет раздробить Россию на мелкие послушные государства, подконтрольные Западу.

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Олег Давыдов
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