Журналист Марголис заявил, что цель США в конфликте на Украине — раздробить Россию

Американский журналист и колумнист Эрик Марголис заявил, что истинная цель США в конфликте на Украине — раздробить Россию на мелкие государства. Такое мнение он выразил в колонке на сайте издания Sri Lanka Guardian.

Марголис счел, что конфликт на Украине уже превратился в «мини-версию третьей мировой войны». Однако намерения Запада в этой ситуации, по его словам, обусловлены вовсе не желанием обеспечить свободу Украине. «Цель в том, чтобы сокрушить последние остатки бывшего Советского Союза и превратить фрагменты в послушные мини-государства, управляемые Вашингтоном и Лондоном», — говорится в колонке.

Журналист выразил уверенность, что США хочет стать свидетелем «балканизации» России. Он также подчеркнул, что следующей целью Вашингтона могут стать российский Дальний Восток или Урал. «Партия войны в Вашингтоне, как республиканцы, так и демократы, похоже, твердо нацелены сокрушить остатки России», — отмечается в материале.

В заключение Марголис выразил мнение, что главная обязанность США — предотвращение возможного ядерного конфликта в Восточной Европе. Для этого стране, как счел он, нужно прекратить попытки втягивания Украины в НАТО и раздробления России. «Позвольте восставшим русскоговорящим регионам Украины присоединиться к России, если они того жаждут. Выведите силы Запада из страны и возобновите дипломатию», — призвал автор колонки.

Ранее обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что администрации президента США Джо Байдена стоит прислушаться к российскому лидеру Владимиру Путину. Журналист подчеркнул, что Вашингтону нужно начать переговоры с Москвой.