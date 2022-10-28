Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:29, 28 октября 2022Мир

В МАГАТЭ обозначили сроки начала проверки сведений о «грязной бомбе»

Глава МАГАТЭ Гросси: проверка данных о «грязной бомбе» на Украине начнется в ближайшие дни
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обозначил сроки начала проведения проверки сведений о подготовке «грязной бомбы» на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что инспекторы уже направляются в пункт назначения и проверка начнется в ближайшие пару дней. «Один из объектов мы посещали в сентябре — объект по разработке и развитию под Киевом. Мы вновь его посетим», — рассказал Гросси. Он уточнил, что, как правило, поиски МАГАТЭ нацелены на обогащенный уран, плутоний и торий. Однако сейчас, по словам главы организации, эксперты займутся другой работой, поскольку в этом случае упоминаются определенные изотопы, такие как цезий и стронций.

Ранее Гросси объявил о намерении МАГАТЭ сообщить совету управляющих и общественности результаты проведенной проверки данных о появлении на Украине «грязной бомбы». Он подчеркнул, что информация будет обнародована после завершения расследования.

24 октября стало известно о визите Гросси на Украину, чтобы убедиться в отсутствии «грязной ядерной бомбы» у Киева. Глава агентства принял официальное приглашение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и намерен посетить мирные объекты страны для проверки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал предстоящее десятилетие историческим рубежом
Стало известно о намерении Японии купить у США крылатые ракеты Tomahawk
Украинских беженцев решили выгнать из шотландского отеля накануне холодов
Малышева заявила об опасности потери слуха из-за приема некоторых препаратов
Реальную боеготовность армии США поставили под вопрос
Замглавы офиса Зеленского уличили в езде на автомобиле для гуманитарных нужд
В МАГАТЭ обозначили сроки начала проверки сведений о «грязной бомбе»
Российские банки решили устанавливать терминалы для карт «Мир» за границей
Разведчик рассказал о пресекаемых попытках ВСУ зайти в ЛНР
В США заявили о новых поставках боеприпасов HIMARS для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.