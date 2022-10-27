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22:47, 27 октября 2022Бывший СССР

МАГАТЭ сообщит итог проверки информации о «грязной бомбе» на Украине

МАГАТЭ пообещало обнародовать результат проверок информации о «грязной бомбе» на Украине
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщит совету управляющих и общественности итог проверок информации о появлении на Украине «грязной бомбы». Об этом сообщил глава организации Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

Он уточнил, что агентство ставит своей целью поиск любой возможной незаявленной ядерной деятельности в регионе. По словам Гросси, данные будут опубликованы после завершения проверок.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал намерение МАГАТЭ приехать с визитом на Украину для проверки ядерных объектов. «Вот сейчас, говорят, МАГАТЭ хочет приехать проверить ядерные объекты Украины. Мы — за. И как можно быстрее нужно это сделать», — сказал он. По словам Путина, проверка необходима, так как украинские власти делают все, чтобы избавиться от следов подготовки провокации с «грязной бомбой».

Ранее специалист по ядерной энергетике Сергей Кондратьев в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что «грязная бомба» представляет собой снаряд, начиненный некими радиоактивными веществами, но при этом в нем не возникает сам по себе ядерный взрыв. В результате того, что бомба взрывается как обычный снаряд, происходит загрязнение части территории радиоактивными веществами, пояснил он.

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Марина Совина
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