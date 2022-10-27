Президент России Путин поддержал визит МАГАТЭ на Украину для проверки ядерных объектов

Президент России Владимир Путин поддержал намерение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приехать с визитом на Украину для проверки ядерных объектов. Об этом он заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Вот сейчас, говорят, МАГАТЭ хочет приехать проверить ядерные объекты Украины. Мы — за. И как можно быстрее нужно это сделать, и как можно шире», — сказал он.

По словам Путина, проверка агентства необходима, так как украинские власти делают все, чтобы избавиться от следов подготовки провокации с «грязной бомбой».

Ранее он заявил, что лично дал указание министру обороны России Сергею Шойгу позвонить своим коллегам и проинформировать о провокационных планах Киева. Как утверждает глава государства, российские власти не могут «проходить мимо таких вещей».