Путин рассказал об указании Шойгу в связи с информацией о «грязной бомбе»

Путин заявил, что поручил Шойгу связаться с другими странами по поводу «грязной бомбы»

Президент России Владимир Путин сам дал указание министру обороны Сергею Шойгу позвонить своим коллегам и проинформировать о возможной провокации с «грязной бомбой». Об этом он заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

По словам главы государства, российские власти не могут «проходить мимо таких вещей». «Это я дал указание Шойгу прозвонить всех его коллегам и проинформировать об этом», — подчеркнул Путин.

23 октября Министерство обороны России заявило, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы». В связи с этим российский министр обороны Сергей Шойгу оповестил об угрозе глав военных ведомств четырех стран — министра обороны Великобритании Бена Уолесса, главы Минобороны Турции Хулуси Акара, министров обороны Франции и США Себастьяна Лекорню и Ллойда Остина.

В Минобороны России заявили, что Киев обладает научной базой для создания подобного устройства. Там уточнили, что бомбу могут изготовить на научной базе Харьковского физико-технического института, который участвовал в ядерной программе СССР.