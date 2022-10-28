Женщины перечислили свои неожиданные открытия о мужчинах

Женщины Reddit признались, что мужчины удивили их утренними эрекциями и любовью к играм

Пользовательницы Reddit признались, что мужчины удивили их любовью к играм и утренними эрекциями. Свои неожиданные открытия о противоположном поле они перечислили в обсуждении, начавшемся в разделе AskReddit.

Многих женщин поразили особенности мужской физиологии — в частности, способность мошонки изменять форму и утренние эрекции.

Утренняя эрекция. Понятия не имела, что эта штука просто торчит каждую ночь, пока не встретила первого бойфренда kpie007 пользовательница Reddit

Других впечатлила способность мужчин работать в команде над самыми неожиданными вещами и получать от них удовольствие.

Мою подругу удивило то, как мужчины способны что угодно превратить в игру и совместную деятельность. Бросаем камни в озеро? Как далеко бросишь? Сколько не добросишь? Самый большой всплеск? Или, например, роют яму на пляже. Все мужчины присоединяются и останавливаются только на полпути к Китаю Mrpooney83 пользовательница Reddit

У некоторых знакомые мужчины опровергли расхожие стереотипы.

Большинству из них мои менструации гораздо менее отвратительны, чем мне Homesickhomeplanet пользовательница Reddit

Немало женщин отмечают, что мужчины удивили их своей потребностью в комплиментах и небольших знаках внимания.

Им на самом деле легко угодить. Приготовить что-то без просьбы, сделать комплимент, показать свою любовь на публике бывает неожиданно эффективно GingerBanger85 пользовательница Reddit

Ранее пользователи сети не из США заявили, что у всех в этой стране должны быть горы лекарств, купленных без рецепта, и мойка с измельчителем. Обсуждение началось после того, как один из подписчиков форума Reddit попросил иностранцев перечислить самые расхожие стереотипы об американском домашнем быте.