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10:33, 28 октября 2022Забота о себе

Женщины перечислили свои неожиданные открытия о мужчинах

Женщины Reddit признались, что мужчины удивили их утренними эрекциями и любовью к играм

Фото: Becca Tapert / Unsplash

Пользовательницы Reddit признались, что мужчины удивили их любовью к играм и утренними эрекциями. Свои неожиданные открытия о противоположном поле они перечислили в обсуждении, начавшемся в разделе AskReddit.

Многих женщин поразили особенности мужской физиологии — в частности, способность мошонки изменять форму и утренние эрекции.

Утренняя эрекция. Понятия не имела, что эта штука просто торчит каждую ночь, пока не встретила первого бойфренда

kpie007пользовательница Reddit

Других впечатлила способность мужчин работать в команде над самыми неожиданными вещами и получать от них удовольствие.

Мою подругу удивило то, как мужчины способны что угодно превратить в игру и совместную деятельность. Бросаем камни в озеро? Как далеко бросишь? Сколько не добросишь? Самый большой всплеск? Или, например, роют яму на пляже. Все мужчины присоединяются и останавливаются только на полпути к Китаю

Mrpooney83пользовательница Reddit

У некоторых знакомые мужчины опровергли расхожие стереотипы.

Большинству из них мои менструации гораздо менее отвратительны, чем мне

Homesickhomeplanetпользовательница Reddit

Немало женщин отмечают, что мужчины удивили их своей потребностью в комплиментах и небольших знаках внимания.

Им на самом деле легко угодить. Приготовить что-то без просьбы, сделать комплимент, показать свою любовь на публике бывает неожиданно эффективно

GingerBanger85пользовательница Reddit
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Ранее пользователи сети не из США заявили, что у всех в этой стране должны быть горы лекарств, купленных без рецепта, и мойка с измельчителем. Обсуждение началось после того, как один из подписчиков форума Reddit попросил иностранцев перечислить самые расхожие стереотипы об американском домашнем быте.

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Александра Лисица
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