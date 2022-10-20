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14:22, 20 октября 2022Забота о себе

Иностранцы перечислили самые расхожие стереотипы об американском домашнем быте

Иностранцы перечислили горы лекарств без рецепта среди особенностей американского быта

Фото: Globallookpress.com

Пользователи сети не из США заявили, что у всех в этой стране должны быть горы лекарств, купленных без рецепта, и мойка с измельчителем. Обсуждение началось после того, как один из подписчиков форума Reddit попросил иностранцев перечислить самые расхожие стереотипы об американском домашнем быте.

Множество ответов посвящено измельчителю в сливе раковины, который позволяет избавляться от пищевых отходов.

Переключатель, который превращает раковину в блендер

Kingdom-Komeпользователь Reddit

Также пользователи Reddit поделились соображениями о том, что должен есть каждый американец. Среди таких ответов упоминается поп-корн, соус барбекю и арахисовое масло.

По всей видимости, американцы обожают маринованные огурцы и арахисовое масло. Сразу или по отдельности

tree_of_liesпользователь Reddit

Кроме того, в сети верят, что у американцев много лекарств, которые те покупают без рецепта, а также антидепрессантов.

Большие объемы безрецептурных лекарств в огромных бутылках

Wombattalionпользователь Reddit
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Александра Лисица
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