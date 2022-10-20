Иностранцы перечислили самые расхожие стереотипы об американском домашнем быте

Иностранцы перечислили горы лекарств без рецепта среди особенностей американского быта

Пользователи сети не из США заявили, что у всех в этой стране должны быть горы лекарств, купленных без рецепта, и мойка с измельчителем. Обсуждение началось после того, как один из подписчиков форума Reddit попросил иностранцев перечислить самые расхожие стереотипы об американском домашнем быте.

Множество ответов посвящено измельчителю в сливе раковины, который позволяет избавляться от пищевых отходов.

Переключатель, который превращает раковину в блендер Kingdom-Kome пользователь Reddit

Также пользователи Reddit поделились соображениями о том, что должен есть каждый американец. Среди таких ответов упоминается поп-корн, соус барбекю и арахисовое масло.

По всей видимости, американцы обожают маринованные огурцы и арахисовое масло. Сразу или по отдельности tree_of_lies пользователь Reddit

Кроме того, в сети верят, что у американцев много лекарств, которые те покупают без рецепта, а также антидепрессантов.

Большие объемы безрецептурных лекарств в огромных бутылках Wombattalion пользователь Reddit

Ранее на Reddit обсудили необычные способы научиться не засыпать снова после звонка будильника. Пользователи сети порекомендовали класть будильник подальше и завести себе кота, чтобы вставать раньше.