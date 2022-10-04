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Пользователи сети подсказали необычные способы научиться вставать раньше

На Reddit посоветовали завести кота и класть будильник подальше, чтобы вставать раньше

Фото: Diego Lozano / Unsplash

Пользователи сети посоветовали класть будильник подальше и завести себе кота, чтобы вставать раньше. Обсуждение началось после того, как один из подписчиков форума Reddit попросил подсказать необычные способы научиться не засыпать снова после звонка будильника.

Большинство ответов посвящено советам укладываться спать раньше, а утренние будильники постепенно переставлять на более раннее время.

Прежде всего, рано ложиться. Для этого нужно бросить привычку пользоваться телефоном перед сном. С первого раза не получится

si1versmithпользователь Reddit

Автору поста также посоветовали завести домашнее животное, которое будет будить человека в привычное для себя время.

Заведите кота. Кормите его на рассвете в одно и то же время. Кот будет будить вас на заре каждый день еще десять-двадцать лет

phillybrideпользователь Reddit

Один из комментаторов признался, что ради выработки привычки к раннему подъему решил с утра заниматься любимым делом: играть в компьютерные игры.

Я люблю видеоигры и встаю в пять утра, а не в шесть. Так как я встаю не на работу, я просто вылетаю из кровати. Играю около часа, и так как я уже проснулся, начинаю сборы на работу в шесть утра

avo888пользователь Reddit

Очень популярный совет — положить телефон с выставленным будильником или настоящий будильник подальше от себя, чтобы приходилось вставать и выключать его.

Положите будильник действительно подальше, буквально на другой конец дома, квартиры. Когда он зазвенит, вам придется встать и пройтись, чтобы выключить его

justusesimpletruthпользователь Reddit
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Александра Лисица
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