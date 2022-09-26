Пользователи сети назвали разделившие жизнь на «до» и «после» события

На Reddit назвали развод и новый матрас событиями, разделившими жизнь на «до» и «после»

Пользователи сети назвали разводы, пандемию, смерть родителей и покупку нового матраса событиями, которые разделили их жизнь на «до» и «после». Обсуждение началось после соответствующего вопроса одного из подписчиков форума Reddit.

Во многих ответах упоминаются смерти ближайших родственников, в первую очередь родителей, братьев и сестер.

Смерть моего отца! Мне пришлось повзрослеть раньше времени из-за судов с матерью. Теперь я с ней не разговариваю, так что родителей у меня нет. Я всем говорю, что нужно обновлять завещания, потому что смерть вытаскивает из людей худшее portlover91 пользователь Reddit

Мать и отец умерли от рака в течение полугода. Нужно было продать родительский дом, моя сестра вышла замуж за абьюзивного парня, который тусовался с ней лишь пока она зарабатывала. Хорошо, что обо мне заботилась тетя, пока я не встала на ноги, но я могла стать и бездомной New-Outlandishness28 пользователь Reddit

Не меньше сообщений посвящено бракам и разводам.

Первое — брак. Второе — развод lukrog33 пользователь Reddit

Некоторые вспомнили о пандемии и сопутствовавшей ей самоизоляции, из-за чего появилось больше времени на оценку ситуации вокруг себя.

Пандемия, одиночество в локдаун показали мне, что мой бывший так себе и токсичный. Я его бросила

ValenciaHadley пользователь Reddit

А кто-то искренне шутил, радуясь удачной покупке.

Я купил классный матрас robotlasagna пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit перечислили способы пережить смерть родителей. Они посоветовали горевать и записывать счастливые воспоминания.