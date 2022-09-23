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Пользователи сети обсудили способы пережить потерю матери

Пользователи Reddit посоветовали делать записи и горевать, чтобы пережить смерть матери

Фото: Green Chameleon / Unsplash

Пользователи сети посоветовали горевать и делать записи о счастливых воспоминаниях, чтобы пережить потерю матери. Способы справиться со смертью родителей они обсудили в ответ на соответствующий вопрос одного из подписчиков сайта Reddit.

В комментариях автору поста посоветовали записать все, что он еще помнит о матери.

Моя мама жива, но я потеряла отца в прошлом году. Очень трудно было. Мне помогло записывать воспоминания о нем, вещи, которые мы делали вместе, беседы. Эти воспоминания причиняют боль, но и радость тоже. Чем чаще иметь с ними дело, тем меньше они болят

Muh2021accountпользователь Reddit

Также комментаторы указали на то, что часть родителя сохраняется в ребенке, даже если родитель умер.

Вы на 50 процентов ваша мать. Она следует за вами везде, вы — это буквально она. Она часть вас. Горе изменится, однажды вы сможете улыбнуться воспоминаниям и найти в них утешение, а не боль

newtraditionalistsпользователь Reddit

Кроме того, автору напомнили о том, что с горем также помогают справиться психотерапевты.

Вы можете позволить себе повспоминать ее, полелеять хорошие воспоминания. Дайте себе свободно горевать. Поговорите с терапевтом, который поможет справиться с неизбежно накатывающими эмоциями. Положитесь на друзей и семью, которые смогут помочь в трудное время. Что-то из этого или все сразу должно помочь

tinyflowersпользователь Reddit
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Александра Лисица
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