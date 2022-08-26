Психолог предупредила о последствиях развода для пожилых родителей пары

Психолог Мошенская: родители разводящихся супругов заново проживают травматичное прошлое

Родители разводящихся супругов заново проживают собственное травматичное прошлое, рассказала психолог, гештальт-терапевт Ольга Мошенская. О последствиях развода для пожилых родителей пары она предупредила в беседе с «Аргументами и фактами».

Психолог объяснила, что старшее поколение при разводе детей начинает тревожиться как за своего взрослого ребенка, так и за внуков. «В любом случае стабильность и определенность в расширенной семье сменяется состоянием неопределенности и тревоги за своих взрослых детей», — добавила она.

Мошенская указала на то, что пожилые родители часто эмоционально сближаются с партнерами своих взрослых детей и при разводе, особенно с обрывом отношений между экс-супругами, могут начать испытывать сильные негативные чувства. «Возможно, вам действительно жаль терять близкие отношения с этим человеком. Или же стоит поискать, кого или что, какую ситуацию вы проецируете из своего опыта на происходящее в жизни вашего взрослого ребенка», — объяснила психолог, добавив, что такими травматичными ситуациями могут быть расставание, аборт, потеря ребенка, смерть близкого человека.

Специалист порекомендовала старшим родственникам не пытаться исправить ситуацию, а прожить свое бессилие и невозможность влиять на происходящее. «Старшему поколению важно позаботиться о себе самим или пойти на терапию. Это в том числе поможет проверить, насколько чувства, возникающие в ситуации, чистые и не примешиваются ли туда какие-то свои непрожитые, неотгореванные истории из прошлого», — подытожила Мошенская.

Ранее семейный психолог с тридцатилетним стажем Стивен Инг перечислил веские причины решиться на развод. Так, он уверен, что расторгать брак надо, если супруг употребляет наркотики и применяет физическое насилие.