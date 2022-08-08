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Психолог перечислил веские причины решиться на развод

Психолог Инг назвал наркозависимость супруга веским поводом для развода

Фото: Kittirat Roekburi / Shutterstock

Если супруг употребляет наркотики и применяет физическое насилие, непременно нужно разводиться, уверен семейный психолог с тридцатилетним стажем Стивен Инг. Эти и другие веские причины решиться на развод он перечислил в статье для Psychology Today.

Физическое и эмоциональное насилие, по мнению Инга — очевидные поводы разорвать брачные узы. Он объяснил, что не стоит мириться с угрозой собственной жизни и безопасности. Чтобы не столкнуться с подобной ситуацией впредь, эксперт посоветовал с самого начала совместной жизни четко выстраивать границы допустимого в паре поведения.

Инг назвал целью любого брака создание крепкого партнерства, в котором люди объединяют свои сильные стороны для борьбы с жизненными вызовами. Однако, если один из партнеров страдает от наркозависимости, то, по словам психолога, тем самым разрушается сама суть такого партнерства и смысла сохранять такой брак нет. «Приведите свои дела в порядок и вперед», — поддержал решившихся на развод он.

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Эксперт также сообщил, что существуют люди со специфическими расстройствами личности, не позволяющими испытывать любовь по отношению к другому человеку. «Просить их о любви — все равно, что просить раненого пробежать марафон. Они просто не могут этого сделать», — объяснил Инг и посоветовал оставить такого партнера.

Помимо этого психолог дал совет уходить от людей, патологически неспособных принимать важные решения. Он добавил, что такие люди могут быть очень милыми, не иметь вредных привычек и даже любить партнера, но при этом скидывать на него всю ответственность за брак, ведение домашнего хозяйства и финансов, воспитание детей и так далее.

Перед тем, как принять окончательное решение, Инг порекомендовал проанализировать возможные потери от разрыва отношений и подавать на развод, если брак приносит больше ущерба, чем пользы. Если возникают страхи и сомнения, Инг посоветовал применить простой психологический прием. «Большая часть нашего сомнения относительно того, разводиться или нет, испаряется, когда мы задаем себе один простой вопрос: посоветовал бы я своему взрослому ребенку оставаться в таких же отношениях, как у меня?» — заключил он.

Ранее психолог назвала неочевидные причины измен. Невнимательность к партнеру заставляет его искать поддержку у кого-то другого, уверена семейный психолог Элина Гамаюн.

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Алиса Дмитриева
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