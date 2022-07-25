Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог назвала неочевидные причины измен

Психолог Гамаюн: невнимательность к партнеру заставляет его искать поддержку на стороне

Фото: We-Vibe Toys / Unsplash

Невнимательность к партнеру заставляет его искать поддержку у кого-то другого, уверена семейный психолог Элина Гамаюн. Неочевидные причины измен в романтических отношениях она назвала в интервью для «Доктор Питер».

Гамаюн пояснила, что измены зачастую происходят не из-за конфликтов или проблем в паре, а из-за специфического характера одного из партнеров: бывает, что человек хочет привлекать к себе внимание противоположного пола и заводить интрижки, не считаясь с чувствами постоянного возлюбленного.

Психолог заметила, что если человеку не будет хватать в отношениях взаимной поддержки, удовольствия от интима и схожих ценностей, рано или поздно он задумается о романе на стороне. Она объяснила это тем, что в крепких романтических отношениях должны быть сильно развиты сразу три вида связи: эмоциональная, сексуальная и мировоззренческая, и если хотя бы с одной есть проблемы, человек будет искать того, с кем есть совпадения сразу по трем параметрам.

Нехватка времени на партнера — еще одна причина, из-за которой идут на измену, отметила Гамаюн. По ее словам, человек, общением с которым пренебрегают, начинает и сам меньше вкладываться в отношения и в итоге уходит к другому или другой, не желая постоянно чувствовать себя ненужным.

Материалы по теме:
Тема ментального здоровья захватила интернет. Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
Тема ментального здоровья захватила интернет.Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
9 марта 2022
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется» Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется»Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
20 марта 2022

Кроме того, если кто-либо в паре понижает другому самооценку, оскорбляя его или ее прилюдно или наедине, на пользу отношениям это не идет, добавила Гамаюн. В заключение она сказала, что измена — это проблема, в которой виноваты двое, и призвала обращать больше внимания на потребности партнера и стремиться совместно работать отношениями.

Ранее психолог Ольга Малинина объяснила причины ухода мужчины зрелого возраста к молодой женщине. По ее словам, внезапный уход вызван кризисом середины жизни и является попыткой остановить старение,

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Белый дом рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Байдена
Подполковник МВД России потребовал у наркодилера взятку в биткоинах
У бывшего начальника городского УВД в Подмосковье конфисковали сотни миллионов
Психолог назвала неочевидные причины измен
Китай запустил лабораторный модуль «Вэньтянь» к орбитальной станции
Назван самый красивый мужчина в мире
Европейский офшор решил заменить российский газ
Вопрос обслуживания турбин «Северного потока» назвали далеким от решения
Семья обнаружила в могиле отца чужой гроб с останками неизвестной женщины
Германия оценила обоснованность сокращения поставок газа из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.