В Болгарии убили звезду фильма «Любовь»

В Софии нашли убитой 79-летнюю болгарскую актрису Виолету Доневу

В Софии нашли убитой 79-летнюю болгарскую актрису Виолету Доневу. Об этом сообщает Btv Novinite.

Тело звезды фильма «Любовь» обнаружили в квартире на прошлой неделе. Отмечается, что на нем присутствовали следы насильственной смерти. Главной подозреваемой является близкая родственница артистки, страдающая психическим расстройством.

Виолета Донева родилась в городе Петрич 7 сентября 1943 года. Она работала в нескольких театрах и была членом союзов кинематографистов Болгарии. Среди главных киноролей актрисы — «Прощайте, друзья!», «Моменты в спичечной коробке», «Дополнение к закону о защите государства», «Анкета», «Дублер». Вышедший в 1972 году фильм режиссера Людмила Стайкова «Любовь», в котором Донева сыграла главную роль, получил Золотой приз на ММКФ.

16 октября сообщалось, что пропавшую в Кургане актрису Ирину Голубниченко нашли мертвой. Артистке было 82 года. Вечером 23 сентября она вышла из дома и не вернулась.