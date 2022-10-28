Раскрыта связь между строгим дресс-кодом и продуктивностью россиян на работе

Россияне уверены, что строгий дресс-код на работе не влияет на их продуктивность

Сервис «Работа.ру» совместно с ювелирным брендом Sokolov провели исследование и раскрыли, как россияне относятся к строгому дресс-коду на работе и сталкивались ли они с проблемами из-за внешности при найме. Результаты опроса, в котором приняли участие более трех тысяч человек из всех регионов страны, поступили в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 27 октября.

Треть участников эксперимента рассказали, что у них на рабочем месте существует дресс-код, в то время как у остальных нет никаких ограничений. Среди опрошенных, чьи работодатели устанавливают дресс-код, 30 процентам запрещают носить в офис открытую одежду. При этом 19 процентам не разрешают иметь пирсинг на видном месте, а 17 процентам — татуировки. В 16 процентах российских фирм есть табу на яркий макияж, в 15 — на броские украшения, в 14 — на цветные волосы, в стольких же — на яркую одежду.

Большинство респондентов (62 процента) уверены, что регламент по внешнему виду не влияет на их продуктивность, однако остальные уверены, что между дресс-кодом и мотивацией к работе есть крепкая связь.Так, почти каждый четвертый (24 процента) признался, что она снижается при наличии строгих рамок. Напротив, у 14 процентов россиян в этом случае эффективность труда повышается.

Исследование также показало, что, как правило, работодатели не отказывают кандидатам в трудоустройстве из-за неординарного внешнего вида — об этом говорят 88 процентов участников опроса. Однако остальных все же не взяли на позицию из-за неординарного образа.

Ранее в октябре ювелирный бренд Sokolov и аналитическое агентство А2:Research выяснили, какие эмоции испытывают россияне при виде прохожих в такой же одежде, как и у них. Почти треть россиян огорчаются, когда видят людей в нарядах, как у них самих. Другие заявили, что данные встречи вызывают у них смех или злость.