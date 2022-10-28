Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
06:12, 28 октября 2022Ценности

Раскрыта связь между строгим дресс-кодом и продуктивностью россиян на работе

Россияне уверены, что строгий дресс-код на работе не влияет на их продуктивность

Фото: CoWomen / Unsplash

Сервис «Работа.ру» совместно с ювелирным брендом Sokolov провели исследование и раскрыли, как россияне относятся к строгому дресс-коду на работе и сталкивались ли они с проблемами из-за внешности при найме. Результаты опроса, в котором приняли участие более трех тысяч человек из всех регионов страны, поступили в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 27 октября.

Треть участников эксперимента рассказали, что у них на рабочем месте существует дресс-код, в то время как у остальных нет никаких ограничений. Среди опрошенных, чьи работодатели устанавливают дресс-код, 30 процентам запрещают носить в офис открытую одежду. При этом 19 процентам не разрешают иметь пирсинг на видном месте, а 17 процентам — татуировки. В 16 процентах российских фирм есть табу на яркий макияж, в 15 — на броские украшения, в 14 — на цветные волосы, в стольких же — на яркую одежду.

Материалы по теме:
Модный приговор. Эмбер Херд поменяла образ ради победы в суде, но проиграла. Кому из звезд одежда помогла победить?
Модный приговор.Эмбер Херд поменяла образ ради победы в суде, но проиграла. Кому из звезд одежда помогла победить?
18 июня 2022
«Они рассматривались как украшения» Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
«Они рассматривались как украшения»Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
22 октября 2021

Большинство респондентов (62 процента) уверены, что регламент по внешнему виду не влияет на их продуктивность, однако остальные уверены, что между дресс-кодом и мотивацией к работе есть крепкая связь.Так, почти каждый четвертый (24 процента) признался, что она снижается при наличии строгих рамок. Напротив, у 14 процентов россиян в этом случае эффективность труда повышается.

Исследование также показало, что, как правило, работодатели не отказывают кандидатам в трудоустройстве из-за неординарного внешнего вида — об этом говорят 88 процентов участников опроса. Однако остальных все же не взяли на позицию из-за неординарного образа.

Ранее в октябре ювелирный бренд Sokolov и аналитическое агентство А2:Research выяснили, какие эмоции испытывают россияне при виде прохожих в такой же одежде, как и у них. Почти треть россиян огорчаются, когда видят людей в нарядах, как у них самих. Другие заявили, что данные встречи вызывают у них смех или злость.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Конгрессмен пригласил Путина и Зеленского в Аризону на переговоры
Офтальмолог назвал повод срочно обратиться к врачу
Россиянин побывал на «незаезженном» курорте Египта и остался в восторге
Раскрыта связь между строгим дресс-кодом и продуктивностью россиян на работе
Депутат посоветовал Зеленскому задуматься о бегстве
Экс-офицер ЦРУ назвал цель стратегии национальной обороны США
Президент Южной Кореи опроверг поставки летального оружия Украине
В Подмосковье нашли способ лечения детей с постковидным синдромом
Россияне потратили на успокоительные 19 миллиардов рублей в 2022 году
Власти сообщили об укреплении Херсона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.