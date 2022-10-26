Раскрыто отношение россиян к прохожим в аналогичной одежде

Большинство россиян огорчаются при виде прохожих в аналогичной одежде

Большинство россиян расстраиваются при виде прохожих в такой же одежде, как и у них. Отношение людей к этому явлению раскрыл ювелирный бренд Sokolov в ходе совместного с аналитическим агентством А2:Research исследования.

Так, эксперты выяснили, что почти треть россиян огорчаются, когда видят людей в таких же нарядах, как и у них самих. В свою очередь, 27 процентов респондентов заявили, что данные встречи вызывают у них смех, а у других 18 процентов — злость.

Кроме того, стало известно, что половине россиян (48 процентов) особенно важно, чтобы никто не пришел в аналогичных вещах на вечеринку или праздник, а 16 процентов не желают видеть людей в такой же одежде в офисе. Для каждого третьего респондента (31 процент) важно, чтобы вообще ни у кого не было вещей, как у него.

Больше всего россиянам не нравятся, когда они видят кого-то в такой же одежде (27 процентов), обуви (15 процентов), с похожей сумкой (15 процентов) или браслетом (10 процентов). Отмечается, что чаще всего это происходит в случае с одеждой из масс-маркета.

Ранее в октябре россияне раскрыли дорогие вещи, которые они хранят на «особый случай» и не используют в повседневной жизни. Чаще всего для важного события они берегут столовые сервизы, дорогую одежду и серебряные приборы. Также на значимые праздники оставляют качественный алкоголь, ювелирные украшения и дорогую обувь.