Россияне раскрыли хранящиеся на «особый случай» дорогие вещи

Россияне хранят столовые сервизы, дорогую одежду и украшения для «особого случая»

Россияне раскрыли дорогие вещи, которые они хранят на «особый случай» и не используют в повседневной жизни. Об этом говорится в исследовании ювелирного бренда Sokolov и аналитического агентства А2:Research, которое поступило в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 20 октября.

В ходе опроса выяснилось, что 64 процента россиян достают свои лучшие вещи только для исключительных событий. При этом 36 процентов респондентов использовали их только один раз в жизни, а 28 процентов признались, что «особый случай» у них еще не наступил. Также известно, что каждому третьем россиянину родители хотя бы раз говорили: «Не трогай, это для гостей!», а каждый четвертый опрошенный до сих пор достает особенные вещи только при гостях. Кроме того, 21 процент опрошенных берегут ценности для своего юбилея, 17 процентов — достают их на каждый семейный праздник, и столько же — на каждый Новый год.

Чаще всего для важного случая россияне берегут столовые сервизы, дорогую одежду и серебряные приборы. Также на значимые праздники опрошенные оставляют качественный алкоголь, ювелирные украшения и дорогую обувь. Отмечается, что у 78 процентов женщин и 60 процентов мужчин есть специальные праздничные ювелирные украшения. Обычно это золотые изделия с бриллиантами, семейные реликвии или необычные дизайнерские экземпляры.

Ранее в октябре аналитический Центр компании Sokolov изучил продажу украшений в разных регионах России за 2022 год и установил индекс золотого кольца, равный числу купленных изделий на тысячу жителей города. Согласно полученным данным, Москва заняла первое место в рейтинге. Индекс золотого кольца в столице составил 3,4 условной единицы, а средний чек на один аксессуар оказался равен 15 680 рублям.