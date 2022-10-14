Жители Москвы обогнали остальных россиян по покупке золотых колец

Лидерами по покупке золотых колец в России за последний год стали жители Москвы

Москва обогнала остальные города-миллионники России по количеству купленных за последний год золотых колец, сообщается в пресс-релизе ювелирного бренда Sokolov, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Аналитический Центр компании исследовал продажу украшений в разных регионах России за 2022 год и установил индекс золотого кольца, равный числу купленных изделий на тысячу жителей города.

Согласно полученным данным, Москва заняла первое место в рейтинге. Индекс золотого кольца в столице составил 3,4 условной единицы, а средний чек на один аксессуар оказался равен 15 680 рублям. Отмечается, что наиболее часто москвичи выбирают украшения из красного и белого золота, инкрустированные драгоценными камнями.

Екатеринбург, в свою очередь, стал вторым в списке. Его показатель — 3 купленных кольца на тысячу жителей, средняя стоимость одного изделия варьируется от 12 до 14 тысяч рублей. Третью позицию заняла Тюмень, где индекс золотого кольца составил 2,6 условной единицы. В среднем покупатели тратили 12 673 рубля за каждое ювелирное изделие.

Замкнули пятерку лидеров Иркутск и Ярославль с показателем в 2,4 условной единицы и средней стоимостью в 10 136 рублей и 8 тысяч рублей за драгоценность соответственно.

В июле стало известно, что самые большие траты на помолвочные кольца установлены в Санкт-Петербурге. По результатам рейтинга, средняя стоимость кольца в городе составила 9952 за изделие. На втором месте в списке оказался Саратов, на третьем — Краснодар.