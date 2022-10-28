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18:04, 28 октября 2022Путешествия

Устроивший дебош в отеле россиянин повис на балконе и угодил в больницу

Пьяный россиянин сломал входную дверь гостиницы в Новороссийске и угодил в больницу

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россиянин устроил дебош в номере отеля в Новороссийске, едва не выпал с балкона и угодил в больницу. Об этом заявили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю на официальной странице во «ВКонтакте».

Отмечается, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения вбежал в холл гостиницы и поднялся на третий этаж. Там он сломал дверь одного из номеров. После этого россиянин повис на балконе.

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Оказавшимся на месте происшествия росгвардейцам удалось предотвратить падение пьяного нарушителя с высоты. При этом мужчина попытался убежать от правоохранителей и по пути разбил стекло входной двери гостиницы.

В результате удара россиянин травмировал ногу. «Росгвардейцы оказали ему доврачебную помощь, вызвали на место полицейских и скорую, — заявили в пресс-службе. — Мужчину передали медикам».

Ранее в октябре россиянка устроила дебош в одном из петербургских отелей. В ходе конфликта с администрацией гостиницы пьяная женщина разбила несколько декоративных колонн из гипса. Сумма ущерба составила примерно 250 тысяч рублей.

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Фариза Бацазова
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