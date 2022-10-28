Определены российские города-лидеры по спросу на жилье в Дубае

Emirates.Estate: лидерами по спросу на жилье в Дубае оказались жители Москвы и Петербурга

В сентябре-октябре 2022 года лидерами по спросу на жилье в Дубае оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга. К такому выводу пришли аналитики портала о рынке недвижимости Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Emirates.Estate. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалистов, в указанный период покупкой недвижимости в Дубае интересовались в 456 населенных пунктах России. Основная часть спроса пришлась на Москву — от жителей столицы поступило 36,4 процента общего числа обращений. Второе место занимает Петербург — оттуда пришло 8,6 процента запросов. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург — доля обращений со стороны жителей столицы Урала составила 2 процента.

В топ-10 лидеров по спросу на покупку жилья в Дубае среди городов России также вошли Сочи, Краснодар, Самара, Ростов-на-Дону, Химки, Нижний Новгород и Воронеж.

В Emirates.Estate отметили, что арендой недвижимости в Дубае интересовали жители 299 российских населенных пунктов. Москва также лидирует по этому показателю — на столицу пришлось 42,3 процента от общего числа запросов. Второе место занимает Санкт-Петербург с долей 8,4 процента, а третье место — Ростов-на-Дону с долей 1,7 процента. В первую десятку по числу запросов об аренде жилья в Дубае также вошли Екатеринбург, Сочи, Краснодар, Самара, Нижний Новгород, Воронеж и Новороссийск.

Ранее в агентстве недвижимости Altair Real Estate Dubai сообщили, что в сентябре россияне проявили рекордный интерес к аренде жилья в Дубае. Спрос за месяц вырос на 150 процентов, что является максимальным месячным приростом за последние несколько лет.