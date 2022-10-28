Брат Билли Айлиш получил несколько переломов после падения с велосипеда

Брат Билли Айлиш Финнеас сломал ключицу и локоть после падения с велосипеда

Брат певицы Билли Айлиш, музыкант Финнеас О’Коннелл, сломал ключицу и локоть после падения с электрического велосипеда. Об этом он сообщил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнитель поделился фотографией своего рентгеновского снимка и рассказал, что получил несколько переломов в прошлую пятницу, 21 октября. Он пояснил, что из-за травмы ключицы ему понадобилась операция.

«Каким бы глупым я себя ни чувствовал после падения, моей преобладающей эмоцией является благодарность. Видите ли, на мне не было шлема. Это урок навсегда», — написал Финнеас.

В марте сообщалось, что Билли Айлиш, а также ее брат Финнеас О’Коннелл примут участие в короткометражном мультфильме по «Симпсонам» под названием «Когда Билли встретила Лизу». В основе сюжета короткометражки — встреча Лизы Симпсон с исполнителями. Она ищет укромное место, чтобы позаниматься на саксофоне, и знакомится с Билли и Финнеасом, которые зовут Лизу в музыкальную студию и помогают раскрыть ее талант.