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Билли Айлиш впервые появится в «Симпсонах»

Певица Билли Айлиш и ее брат Финнеас впервые появятся в мультфильме по «Симпсонам»

Изображение: 20th Century Studios

20-летняя американская исполнительница Билли Айлиш, а также ее брат, 24-летний музыкант Финнеас О’Коннелл, примут участие в короткометражном мультфильме по «Симпсонам» под названием «Когда Билли встретила Лизу». Об этом сообщает Variety.

В основу сюжета короткометражки ляжет встреча Лизы Симпсон с исполнителями. Девочка будет искать укромное место, чтобы позаниматься на саксофоне, когда познакомится с Билли и Финнеасом, которые позовут Лизу в музыкальную студию и раскроют ее талант.

Известно, что музыканты уже озвучили своих персонажей. Для Билли это стало первой ролью в кинопроекте. Премьера мультфильма состоится 22 апреля на стрим-сервисе Disney+. Новая короткометражка станет четвертой по счету, снятой по «Симпсонам» специально для этой платформы.

Ранее Билли Айлиш появилась на премии «Грэмми». Образ артистки был признан худшим на красной дорожке.

В марте этого года Билли Айлиш получила «Оскар» за песню к фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

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Анастасия Астахова
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