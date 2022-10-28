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19:24, 28 октября 2022Среда обитания

Россияне в пять раз сильнее захотели переехать в одну страну

Thailand-Real.Estate: спрос россиян на переезд в Таиланд вырос в пять раз

Фото: Globallookpress.com

В сентябре 2022 года россияне в пять раз сильнее захотели переехать в Таиланд — число связанных с этим запросов выросло на 406,64 процента относительно августа. К такому выводу пришли аналитики портала Thailand-Real.Estate. Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам экспертов, это самый крупный месячный прирост числа обращений за всю историю наблюдений. Кроме того, рост числа запросов о нюансах переезда в Таиланд, который был отмечен в сентябре 2022 года, прервал пятимесячный период затишья — с апреля по август, когда интерес россиян к этим темам снижался.

Кроме того, в сентябре 2022 года число связанных с переездом запросов оказалось в 8 раз выше (плюс 707,48 процента), чем в тот же месяц в 2021-м, и в 12 раз — чем в 2020-м. В Thailand-Real.Estate отметили, что в целом за девять месяцев 2022 года интерес россиян к переезду в Таиланд повысился на 234,56 процента относительно результата за аналогичный период прошлого года и на 264,59 процента относительно девяти месяцев 2020-го.

Ранее аналитики выяснили, что россияне бросились снимать жилье в Таиланде — в сентябре спрос на аренду в популярной курортной стране вырос почти в два раза по сравнению с августом. Специалисты уточнили, что интерес россиян к съемным объектам в Таиланде растет третий месяц подряд. Отрицательную динамику к жилью для аренды фиксировали лишь дважды с начала 2022 года.

Нина Ташевская
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