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10:47, 19 октября 2022Среда обитания

Россияне кинулись снимать жилье в популярной пляжной стране

Thailand-Real.Estate: спрос россиян на аренду жилья в Таиланде вырос в два раза

Фото: Robert Eklund / Unsplash

В сентябре россияне кинулись снимать жилье в Таиланде — спрос на аренду недвижимости в популярной пляжной стране вырос почти в два раза по сравнению с августом. Соответствующие данные приводят эксперты портала Thailand-Real.Estate. Текст доклада есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, число запросов за месяц увеличилось на 98,1 процента — это самый значительный с 2019 года всплеск интереса за подобный период. Аналитики отмечают, что спрос россиян на арендное жилье в Таиланде растет третий месяц подряд. Отрицательную динамику интереса к съемным объектам фиксировали лишь дважды с начала 2022 года.

При этом по сравнению с сентябрем 2021 года спрос вырос на 331,38 процента. В целом за девять месяцев текущего года, по оценкам экспертов Thailand-Real.Estate, интерес к аренде помещений увеличился на 157,13 процента относительно аналогичного периода годом ранее.

В начале октября аналитики портала заявили, что россияне до рекорда разогнали рынок недвижимости в Таиланде. Число связанных с покупкой жилья в курортной стране запросов подскочило на 132,3 процента за месяц. В предыдущий раз подобная положительная динамика наблюдалась в 2018 году.

Нина Ташевская
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