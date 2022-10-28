Российский фотограф снял Джулию Фокс в нижнем белье и мини-юбке

Актриса Джулия Фокс снялась в рекламе KNWLS в нижнем белье и мини-юбке

Американская актриса и модель Джулия Фокс снялась в рекламе британского бренда KNWLS в откровенном наряде. Соответствующие снимки опубликованы на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста позировала в нижнем белье в сочетании с вязаным кардиганом серого цвета и мини-юбке с заклепками и экстремально заниженной талией, которая демонстрировала трусы манекенщицы. Образ знаменитости дополняли крупные серьги-кольца и яркий макияж в стиле smoky eyes. При этом волосы телезвезды были распущены.

Известно, что автором кадров выступила российский фотограф Елизавета Породина, которая неоднократно сотрудничала с именитыми брендами, а также снимала обложки многих популярных журналов, среди которых The Cut, GQ и разные версии Vogue.

В сентябре сообщалось, что Джулия Фокс в топе в виде балаклавы, оголяющем ее грудь, и облегающей юбке длины макси с заниженной линией талии прошлась по улицам Милана, куда прибыла на Неделю моды.