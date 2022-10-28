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23:23, 28 октября 2022Экономика

Премьер-министр Венгрии заявил о самостоятельном обеспечении страны газом

Премьер Венгрии Орбан заявил, что страна может самостоятельно обеспечить себя газом
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире Kossuth Rádió заявил, что страна может самостоятельно обеспечить себя газом благодаря контрактам с российской стороной, при этом у западных государств нет такой возможности. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, антироссийские санкции отрицательно повлияли на экономику Европы. Он отметил, что Венгрия не будет участвовать в совместных закупках газа, которые ранее были предложены Еврокомиссией.

Орбан подчеркнул, что страна планирует покупать газ самостоятельно, не ожидая, пока это могут сделать другие государства.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал последствия разрыва связей Запада с Россией. Он указал, что отказ от контактов сводит на нет урегулирование конфликта на Украине. «Закрывая каналы связи с Россией, Запад отказывается даже от надежды на мир на Украине», — подчеркнул министр.

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Марина Совина
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