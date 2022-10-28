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14:46, 28 октября 2022Россия

В епархии отреагировали на напутствие мобилизованных россиян фразой о гробах

Кемеровскому дьякону запретили работать с мобилизованными из-за напутствия фразой о гробах

Кадр: телеграм-канал «Подъём»

В Кемеровской области дьякона отстранили от работы с мобилизованными за то, что он напутствовал отправляющихся в зону спецоперации россиян фразой о гробах. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на Мариинскую епархию.

По словам представителя епархии, дьякон заменял основного священника. Ему было указано на недопустимость высказываний о смерти при общении с призывниками. «В дальнейших отправках мобилизованных он участвовать не будет», — заявил собеседник издания.

В епархии подчеркнули, что главная задача священнослужителей состоит в моральной поддержке призывников, а также их семей.

27 октября в сети появилось видео, на котором местный дьякон напутствует мобилизованных россиян. «Кому вы молитесь? Каким богам? Вы тут 90 процентов христиан. Все крещеные, а в храме никого нет. — возмутился представитель церкви. — Чего вы ждете? Пока гробы придут, что ли?» Эти слова возмутили призывников, и они попросили не поднимать тему смерти.

Ранее стало известно, что башкирский протоиерей Виктор Иванов был вынужден использовать патологоанатомические мешки для «груза 200», чтобы покрестить двух обратившихся к нему россиян в зоне спецоперации. Священник объяснил свой выбор отсутствием необходимых ритуальных принадлежностей. Он также увидел в этом символизм. «В крещении человек умирает для греха, и они крестились в "похоронных" пакетах», — говорил Иванов.

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Константин Лысяков
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