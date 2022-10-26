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13:34, 26 октября 2022Россия

Российский священник покрестил участников спецоперации в мешках для «груза 200»

Башкирский протоирей Виктор Иванов покрестил участников СВО в патологоанатомических мешках

Фото: страница Протоиерея-Виктора Иванова во «ВКонтакте»

Башкирский протоиерей Виктор Иванов был вынужден использовать патологоанатомические мешки для «груза 200», чтобы покрестить двух участников специальной военной операции (СВО). Об этом священник из Уфы рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам протоиерея, во время пребывания в зоне спецоперации к нему обратились российские военнослужащие с просьбой провести обряд крещения. Из-за отсутствия подходящих для таинства предметов, Иванов оборудовал место для ритуала из того, что было под рукой. «На поваленное дерево поставили ящик из-под боеприпасов, проложив его изнутри полиэтиленовым мешком. На это же дерево установили большую Казанскую икону Божией Матери. Для ног принесли картонную коробку, которую также проложили мешком», — рассказал он.

Иванов отметил, что военнослужащие с пониманием отнеслись к использованию патологоанатомических мешков, и «атрибутика смерти» не ввела их в ступор. Кроме того, священник увидел символизм в использовании мешков для «груза 200». «В крещении человек умирает для греха, и они крестились в "похоронных" пакетах; рождается новый человек — воин Христов, а они руки опускали в ящик из-под боеприпасов. Благодать Божия для христиан, как боеприпасы для солдат», — заявил протоиерей.

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Ранее в РПЦ сообщили, что за время проведения спецоперации на Украине погибли три российских священнослужителя, которые оказывали пастырскую поддержку военнослужащим. Как рассказал епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), многие церковники помогают войскам те только духовно, но и материально. Он также подчеркнул, что дело священника не воевать с оружием в руках, так как от него ждут совершенно других действий.

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Константин Лысяков
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