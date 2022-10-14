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14:53, 14 октября 2022Россия

В РПЦ сообщили о гибели трех священников в ходе спецоперации

В РПЦ сообщили о гибели трех священников, оказывавших поддержку войскам в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

За время проведения специальной военной операции на Украине (СВО) погибли три священнослужителя, которые оказывали пастырскую поддержку российским военнослужащим. Об этом сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале.

По его словам, многие священнослужители помогают войскам как материально, так и духовно. Он добавил, что дело священника не воевать с оружием в руках, так как от него ждут совершенно других действий.

«Немало (хотя и не так много, как нужно) священнослужителей сейчас находятся в войсках на передовой, оказывая воинам духовную поддержку. С февраля трое священников уже погибли на боевом духовном посту», — сказал епископ.

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Ранее стало известно, что священники в Свердловской области получили повестки и мобилизационные предписания. Представитель Каменской епархии Анна Кобелева пояснила, что повестки были разосланы, так как в военкоматах нет данных об их профессиях.

О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Никита Абрамов
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