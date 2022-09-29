Российским священникам прислали повестки

Священники в Свердловской области получили повестки и мобилизационные предписания

Священники в Свердловской области получили повестки и мобилизационные предписания, рассказало издание E1.ru со ссылкой на представителя Каменской епархии Анну Кобелеву.

Она не уточнила, сколько священнослужителей в регионе получили повестки, но пояснила, что они были разосланы, так как в военкоматах нет данных об их профессиях. «Но, когда начинают разбираться, отправляют обратно», — пояснила представитель епархии.

По ее словам, священнослужителей, зная об их профессии, «призывают лишь с одной целью — окормление военных», при этом решение принимается на уровне патриархии и епархии. «На боевые действия священников не призывают, они могут только с крестом ходить, с ружьем не могут», — добавила Кобелева.

Ранее адвокат Владимир Шелупахин рассказал, что запрет брать в руки оружие в связи с внутренними или религиозными противоречиями, вероятно, не помешает призвать на фронт военнообязанных, в число которых входят и священники.