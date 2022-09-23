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Юрист ответил на вопрос о мобилизации людей с запретом брать в руки оружие

Адвокат Шелупахин рассказал, что священников могут призвать на фронт в рамках мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Запрет брать в руки оружие в связи с внутренними или религиозными противоречиями, вероятно, не помешает призвать на фронт военнообязанных, в число которых входят и священники. Об этом «Ленте.ру» рассказал адвокат Владимир Шелупахин в пятницу, 23 сентября.

«Сегодня эти вопросы уже находятся в проработке. Это связано не только со священниками, но и с другими категориями граждан, — сказал юрист. — Подчеркну, что в ближайшее время законодатель эти вопросы решит».

Правозащитник отметил, что формально священнослужители подлежат призыву как военнообязанные.

«Дело даже не в заповеди "не убий". Мы все прекрасно знаем, что защита Родины (для священнослужителей — прим. "Ленты.ру") — это святой долг, недаром Церковь почитает в качестве святых великое множество воинов», — объяснил Шелупахин и добавил, что применение на фронте священникам найдется в любом случае, ведь там воюет их паства: им надо будет исповедовать, причащать, молиться о погибших, укреплять дух солдат перед боем.

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21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава государства пояснил, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Варвара Родикова
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