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15:07, 28 октября 2022Россия

В Госдуме порассуждали об ответе России на украинскую «грязную бомбу»

Депутат Чепа заявил, что России есть чем ответить Украине на «грязную бомбу»

Фото: Bernt Rostad / Flickr

У России есть возможности ответить Украине в случае использования ей «грязной бомбы». При этом ответ не обязательно будет ядерным оружием, считает первый зампредседателя международного комитета Госдумы Алексей Чепа. Его слова приводит РИА Новости.

Во время конференции «Ядерные провокации на Украине: кому это нужно?» депутат заявил, что провокация Киева может готовиться фактически. При этом Москва якобы сама совершит подрыв и обвинит в этом Украину. По мнению парламентария, это самый вероятный сценарий развития событий.

В свою очередь России есть чем ответить на провокацию, помимо ядерного оружия. Также политик объяснил, что в случае подрыва Киевом «грязной бомбы» могут подвергнуться заражению не только территории России, Белоруссии, Украины и Молдавии, но и часть Европы, что может втянуть в конфликт новых участников.

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23 октября стало известно, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. Отмечалось, что провокация готовится с целью обвинения России в применении оружия массового уничтожения на Украине.

Министр обороны России Сергей Шойгу в связи с данной информацией оповестил об угрозе глав оборонных ведомств четырех стран — министра обороны Великобритании Бена Уолесса, министра обороны Турции Хулуси Акара, министров обороны Франции и США Себастьяна Лекорню и Ллойда Остина.

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Никита Абрамов
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