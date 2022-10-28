Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:55, 28 октября 2022Бывший СССР

В Белоруссии пограничники помогли беженцам из Польши

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что пограничники страны помогли беженцам из Польши

Фото: Kevin Bückert / Unsplash

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что пограничники страны помогли беженцам, которых силовики Польши вытеснили с территории государства. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Вчера, 27 октября, вблизи границы с Польшей белорусские пограничники обнаружили большую группу беженцев. Большинство иностранцев нуждались в теплых вещах, питании и медицинском осмотре», — говорится в заявлении Госпогранкомитета.

Ведомство уточнило, что польские военные доставили мигрантов к заграждению на границе с Белоруссией и вытеснили их через калитку. Белорусские пограничники вместе с группой беженцев проследовали «в глубину» республики для оказания помощи и выяснения обстоятельств после проведения разбирательства на месте. Ведомство отметило, что военнослужащие Белоруссии не приближались к пограничному заграждению Польши.

24 октября Госпогранкомитет республики сообщил о пресечении вытеснения в страну беженцев с польской территории. Силовики Польши на служебном транспорте привезли беженцев к пограничному забору, но прибывшие на место белорусские военные прервали попытку нарушения границы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Стали известны новые подробности крушения истребителя Су-30 в Иркутске
Известный комик рассказал об удивившей его после переезда в Москву вещи
В Турции назвали сроки строительства завода Baykar на Украине
В квартире российского шоумена прошли обыски по делу об убийстве девушки
В Белоруссии пограничники помогли беженцам из Польши
Муж Пелоси подвергся нападению
В России отреагировали на желание Польши возместить военные потери при СССР
В Госдуму внесли новый законопроект о легализации майнинга
Названа оптимальная температура для смены летней резины на зимнюю
В «Ленкоме» отреагировали на предложение отправить артистов театра в агитбригады
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.