В Белоруссии пограничники помогли беженцам из Польши

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что пограничники страны помогли беженцам из Польши

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что пограничники страны помогли беженцам, которых силовики Польши вытеснили с территории государства. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Вчера, 27 октября, вблизи границы с Польшей белорусские пограничники обнаружили большую группу беженцев. Большинство иностранцев нуждались в теплых вещах, питании и медицинском осмотре», — говорится в заявлении Госпогранкомитета.

Ведомство уточнило, что польские военные доставили мигрантов к заграждению на границе с Белоруссией и вытеснили их через калитку. Белорусские пограничники вместе с группой беженцев проследовали «в глубину» республики для оказания помощи и выяснения обстоятельств после проведения разбирательства на месте. Ведомство отметило, что военнослужащие Белоруссии не приближались к пограничному заграждению Польши.

24 октября Госпогранкомитет республики сообщил о пресечении вытеснения в страну беженцев с польской территории. Силовики Польши на служебном транспорте привезли беженцев к пограничному забору, но прибывшие на место белорусские военные прервали попытку нарушения границы.