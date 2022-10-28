Власти сообщили об укреплении Херсона

Замглавы администрации Херсонской области Губарева сообщила об укреплении Херсона

Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила об укреплении Херсона и подступов к нему на случай прорыва украинских сил. Ее слова передает РИА Новости.

«Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города», — рассказала Губарева. Она заверила в том, что укрепление города является превентивной мерой. При этом снижение числа жителей в городе позволяет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсионно-разведывательных групп или сторонников ВСУ.

«Вывоз людей из города — это тоже некое укрепление. Во-первых, снижаем нагрузку на логистику. Во-вторых, нашей армии развязывает руки в определенной мере отсутствие гражданских, так как никто не переживает, что под шквальный огонь попадет школьник или бабушка, идущая с рынка», — пояснила Губарева.