Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:41, 28 октября 2022Бывший СССР

В Тбилиси постоялец отеля взорвал в номере гранату

Постоялец отеля в Тбилиси взорвал в номере ручную гранату

Фото: Алекс Шламов / РИА Новости

В Тбилиси постоялец отеля на проспекте Агмашенебели взорвал в номере ручную гранату. Об этом сообщила телекомпания «Рустави 2».

По предварительным данным, мужчина забронировал один из номеров на втором этаже гостиницы «Люкс», где и произошел взрыв. В результате он получил ранения и был доставлен в больницу. Взрывная волна также повредила окна в гостинице.

В телекомпании отмечают, что у мужчины были финансовые проблемы.

МВД Грузии уже расследует инцидент.

Ранее в Оренбурге задержали 60-летнего россиянина, который бросил шумовую страйкбольную гранату рядом с местом, где рабочие устанавливали газовое оборудование.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Китае отреагировали на речь Путина
Дерипаска предупредил о «букете проблем» до конца 2023 года и предложил решения
В США восхитились российским Су-27
Норвегия ввела новые санкции против России
Военком высказался о дезертирстве мобилизованного россиянина через дыру в заборе
Названа неподходящая для работы в офисе одежда
Казанскому маньяку запросили пожизненный срок за изнасилования и убийства
Крупный пожар на подмосковном заводе попал на видео
Армения увидела границу с Азербайджаном по документам СНГ
Медведев назвал способ наладить стабильность энергосбережения Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.