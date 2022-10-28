В Тбилиси постоялец отеля взорвал в номере гранату

Постоялец отеля в Тбилиси взорвал в номере ручную гранату

В Тбилиси постоялец отеля на проспекте Агмашенебели взорвал в номере ручную гранату. Об этом сообщила телекомпания «Рустави 2».

По предварительным данным, мужчина забронировал один из номеров на втором этаже гостиницы «Люкс», где и произошел взрыв. В результате он получил ранения и был доставлен в больницу. Взрывная волна также повредила окна в гостинице.

В телекомпании отмечают, что у мужчины были финансовые проблемы.

МВД Грузии уже расследует инцидент.

Ранее в Оренбурге задержали 60-летнего россиянина, который бросил шумовую страйкбольную гранату рядом с местом, где рабочие устанавливали газовое оборудование.