Центробанк оценил влияние частичной мобилизации на инфляцию

ЦБ заявил о сдерживающем влиянии частичной мобилизации на инфляцию в ближайшие месяцы

Частичная мобилизация в России в ближайшие месяцы будет иметь дезинфляционное влияние, но затем эффекты будут проинфляционными. Такую оценку дал Центробанк (ЦБ) России.

Как заявили в регуляторе, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции в ближайшие месяцы. Однако впоследствии ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения.

По итогам заседания совета директоров 28 октября Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента, таким образом завершив курс смягчения денежно-кредитной политики. По итогам предыдущих шести заседаний этот параметр неизбежно снижался.