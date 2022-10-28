В Госдуме предупредили Запад об угрозе вселенской катастрофы

Лидер ЛДПР Слуцкий предупредил Запад об угрозе вселенской катастрофы

Нынешние руководители в Вашингтоне и Брюсселе должны понимать, что дальнейшее нагнетание чревато вселенской катастрофой. Об этом предупредил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram.

По словам парламентария, среди западных политиков в настоящее время нет фигуры, которую можно было бы сравнить с президентом США Джоном Кеннеди. Кроме того, «и [президент России] Владимир Путин при всем масштабе его личности не готов, как он сам сказал, ассоциировать себя с [первым секретарем ЦК КПСС Никитой] Хрущевым».

«Прямых исторических параллелей, возможно, мы и не проведем. Но нынешние руководители в Вашингтоне и Брюсселе должны понимать и отдавать отчет, что дальнейшее нагнетание реально чревато вселенской катастрофой», — подчеркнул Слуцкий, добавив, что «Карибский кризис 2.0» может обернуться апокалипсисом.

Реальная угроза применения ядерного оружия исходит лишь из Киева, заявил депутат. О легкомысленном отношении к возможности атомного взрыва говорят ежедневные обстрелы на глазах у всего мира Запорожской АЭС со стороны Украины, уточнил он.

Ранее Путин заявил, что мир стоит на историческом рубеже. По его словам, впереди — самое опасное, непредсказуемое и важное десятилетие со времен Великой Отечественной войны. Также российский лидер отметил, что Запад не сможет помешать изменению мирового порядка.