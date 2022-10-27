Путин назвал предстоящее десятилетие историческим рубежом

Путин назвал грядущее десятилетие самым важным после окончания Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что мир стоит на историческом рубеже. По его словам, впереди — самое опасное, непредсказуемое и важное десятилетие со времен Великой Отечественной войны. Также российский лидер отметил, что Запад не сможет помешать изменению мирового порядка. Трансляция мероприятия доступна на сайте клуба «Валдай».

Однополярный мир уходит в прошлое

Путин считает, что развал СССР разрушил равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство. США и западные страны решили, что только их воля и культура имеют право на существование, и человечество должно жить их интересами. «Теперь этот исторический период безраздельного доминирования запада в мировых делах завершается, уходит в прошлое однополярный мир», — заявил Путин.

«Валдай» — экспертно-аналитический центр, основанный в 2004 году в Великом Новгороде. Основные задачи клуба: консолидация мировой интеллектуальной элиты для поиска решений по преодолению кризисов мировой системы, содействие открытому диалогу экспертов, политиков, общественных деятелей и журналистов, обсуждение актуальных мировых проблем, политики, экономики, безопасности, энергетики и других областях, прогнозирование ключевых тенденций и процессов в мироустройстве XXI века.

Российский лидер подчеркнул, что западные страны не способны единолично управлять человечеством, хотя отчаянно хотят этим заниматься. При этом большинство народов мира, по его мнению, уже не хочет с этим мириться. Такое положение вещей, как указал президент, может обернуться целой цепью конфликтов. А это, в свою очередь, станет угрозой для всего человечества, в том числе и самого Запада.

Путин отметил, что в настоящее время события в мире продолжают развиваться по негативному сценарию. Сейчас они представляют собой масштабный, системный кризис во всех сферах: и в военно-политической, и в экономической, и в гуманитарной. Большую роль в этом сыграл Запад. В последние месяцы им были предприняты серьезные шаги для обострения кризиса. В качестве примеров глава государства привел ситуацию на Украине, провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков.

Кризис действительно приобрел глобальный характер, он затрагивает всех. Тут не надо питать никаких иллюзий. Перед человечеством сейчас, по сути, два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех нас раздавит, или все же вместе попытаться найти решения, пусть и неидеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным Владимир Путин Президент России

Главная историческая задача

В своей речи Владимир Путин подчеркнул, что Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала себя врагом Евросоюза и США, как не считает и сейчас. Президент добавил, что Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие, а не бросает вызов элитам Запада.

Разрешить это противоречие — вот главная историческая задача. Это болезненный, но естественный и неизбежный процесс Владимир Путин Президент России

По словам российского лидера, в настоящее формируется будущее мироустройство и в этом процессе важно дать слово каждому народу, принять во внимание каждые общество, культуру и систему мировоззрения идей. При этом нельзя навязывать никому единой истины. Основой мировой цивилизации, по мнению Путина, являются традиционные общества с их ценностями. И они, в отличие от неолиберальных, в каждой стране неповторимы. Также глава государства указал, что страны Запада имеют право на «десятки гендеров и гей-парады», но он не должен пытаться навязывать их другим.

Путин подытожил, что смысл нынешнего исторического момента заключается в получении возможности для оригинального пути развития.

Реакция Владимира Зеленского

Также во время своего выступления Владимир Путин отметил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Однако Киев принял решение отказаться от диалога с Москвой. «Вопрос не в нас», — указал российский лидер.

Реакция украинского лидера Владимира Зеленского не заставила себя долго ждать. В своем вечернем обращении к жителям страны, опубликованном в его официальном Telegram-канале, он высказался о речи своего российского коллеги.

Зеленский лишний раз подчеркнул, что идти мирным путем Киев не собирается. Он озвучил планы по возврату вошедших в состав России территорий: Херсона, Донбасса, Луганска, Крыма. Политик назвал сопротивление гордостью и выразил уверенность в своей правоте.

Тем временем, после выступления Путина, член палаты представителей конгресса США Пол Гозар пригласил президентов России и Украины провести переговоры в Аризоне. Соответствующее письмо он направил посольствам стран в Вашингтоне. В документе говорится, что, приняв это предложение, политики смогут начать диалог по деэскалации ядерной напряженности. По мнению конгрессмена, расположение штата обеспечит дистанцию от конфликта и от призывающих к продолжению конфликта институтов, которая необходима для продуктивных переговоров.