Путин назвал предстоящее десятилетие историческим рубежом
Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что мир стоит на историческом рубеже. По его словам, впереди — самое опасное, непредсказуемое и важное десятилетие со времен Великой Отечественной войны. Также российский лидер отметил, что Запад не сможет помешать изменению мирового порядка. Трансляция мероприятия доступна на сайте клуба «Валдай».
Однополярный мир уходит в прошлое
Путин считает, что развал СССР разрушил равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство. США и западные страны решили, что только их воля и культура имеют право на существование, и человечество должно жить их интересами. «Теперь этот исторический период безраздельного доминирования запада в мировых делах завершается, уходит в прошлое однополярный мир», — заявил Путин.
«Валдай» — экспертно-аналитический центр, основанный в 2004 году в Великом Новгороде. Основные задачи клуба: консолидация мировой интеллектуальной элиты для поиска решений по преодолению кризисов мировой системы, содействие открытому диалогу экспертов, политиков, общественных деятелей и журналистов, обсуждение актуальных мировых проблем, политики, экономики, безопасности, энергетики и других областях, прогнозирование ключевых тенденций и процессов в мироустройстве XXI века.
Российский лидер подчеркнул, что западные страны не способны единолично управлять человечеством, хотя отчаянно хотят этим заниматься. При этом большинство народов мира, по его мнению, уже не хочет с этим мириться. Такое положение вещей, как указал президент, может обернуться целой цепью конфликтов. А это, в свою очередь, станет угрозой для всего человечества, в том числе и самого Запада.
Путин отметил, что в настоящее время события в мире продолжают развиваться по негативному сценарию. Сейчас они представляют собой масштабный, системный кризис во всех сферах: и в военно-политической, и в экономической, и в гуманитарной. Большую роль в этом сыграл Запад. В последние месяцы им были предприняты серьезные шаги для обострения кризиса. В качестве примеров глава государства привел ситуацию на Украине, провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков.
Кризис действительно приобрел глобальный характер, он затрагивает всех. Тут не надо питать никаких иллюзий. Перед человечеством сейчас, по сути, два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех нас раздавит, или все же вместе попытаться найти решения, пусть и неидеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным
Главная историческая задача
В своей речи Владимир Путин подчеркнул, что Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала себя врагом Евросоюза и США, как не считает и сейчас. Президент добавил, что Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие, а не бросает вызов элитам Запада.
Разрешить это противоречие — вот главная историческая задача. Это болезненный, но естественный и неизбежный процесс
По словам российского лидера, в настоящее формируется будущее мироустройство и в этом процессе важно дать слово каждому народу, принять во внимание каждые общество, культуру и систему мировоззрения идей. При этом нельзя навязывать никому единой истины. Основой мировой цивилизации, по мнению Путина, являются традиционные общества с их ценностями. И они, в отличие от неолиберальных, в каждой стране неповторимы. Также глава государства указал, что страны Запада имеют право на «десятки гендеров и гей-парады», но он не должен пытаться навязывать их другим.
Путин подытожил, что смысл нынешнего исторического момента заключается в получении возможности для оригинального пути развития.
Реакция Владимира Зеленского
Также во время своего выступления Владимир Путин отметил, что Россия готова к переговорам с Украиной. Однако Киев принял решение отказаться от диалога с Москвой. «Вопрос не в нас», — указал российский лидер.
Реакция украинского лидера Владимира Зеленского не заставила себя долго ждать. В своем вечернем обращении к жителям страны, опубликованном в его официальном Telegram-канале, он высказался о речи своего российского коллеги.
Зеленский лишний раз подчеркнул, что идти мирным путем Киев не собирается. Он озвучил планы по возврату вошедших в состав России территорий: Херсона, Донбасса, Луганска, Крыма. Политик назвал сопротивление гордостью и выразил уверенность в своей правоте.
Тем временем, после выступления Путина, член палаты представителей конгресса США Пол Гозар пригласил президентов России и Украины провести переговоры в Аризоне. Соответствующее письмо он направил посольствам стран в Вашингтоне. В документе говорится, что, приняв это предложение, политики смогут начать диалог по деэскалации ядерной напряженности. По мнению конгрессмена, расположение штата обеспечит дистанцию от конфликта и от призывающих к продолжению конфликта институтов, которая необходима для продуктивных переговоров.