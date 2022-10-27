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21:33, 27 октября 2022Россия

Путин пообещал поддерживать интерес общественности к азиатским цивилизациям

Президент Путин: Россия традиционно развивает отношения с азиатскими странами

Фото: Sputnik / Sergei Karpukhin / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин отметил высокий интерес общественности к цивилизациям Индии и Китая, а также пообещал поддерживать его в будущем. Такое заявление он сделал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября.

«Китай и Индия являются колыбелью мировых цивилизаций, мы всегда относились к этому с огромным уважением, вниманием и интересом. Интерес российской общественности к этим цивилизациям всегда был очень высоким», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Россия в значительной степени переориентировала сотрудничество на азиатские страны. Он также добавил, что на протяжении нескольких лет в регионе наблюдается «взрывной рост». Кроме того, российский лидер указал, что невозможно развивать экономические связи, не обращая внимания на гуманитарную составляющую взаимоотношений между странами. Он обратил внимание, что Индия, Китай и Россия являются многонациональными государствами и могут развивать в том числе научное направление.

Ранее Владимир Путин заявил, что не предупреждал лидера КНР Си Цзиньпина о планах на проведение спецоперации на Украине. Он добавил, что Россия с уважением относится к позиции Китая, который считает, что урегулировать ситуацию на Украине нужно мирным путем.

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Марина Совина
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