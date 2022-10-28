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18:04, 28 октября 2022Бывший СССР

Кличко сообщил о новой системе ПВО в Киеве

Мэр Киева Кличко заявил, что в город прибыла новая западная система ПВО
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Киев прибыли новые системы противовоздушной обороны (ПВО), которые должны затруднить воздушные удары по инфраструктурным объектам города, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Его слова передает Telegram-канал «Политика страны».

«Военные меня заверили, что сейчас новое оборудование ПВО поступило в столицу. Небо будет более защищено. Надеемся, что атак с дронами камикадзе уже не будет происходить», — сказал Кличко.

Ранее стало известно, что в Киеве ввели экстренные ограничения электроснабжения из-за серьезных повреждений в городской энергосистеме. Как отметили в «Киевских региональных электросетях», в самой украинской столице и области «возник дефицит мощности в размере 30 процентов потребления».

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