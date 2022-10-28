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18:51, 28 октября 2022Мир

В Женеве облили краской православную церковь

В Женеве облили краской вход в православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В Женеве неизвестные облили краской православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Об этом сообщило постоянное представительство России при женевской штаб-квартире ООН, передает ТАСС.

«В ночь на 28 октября 2022 г. группа неустановленных лиц совершила акт вандализма, облив краской вход в Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве — действующий с 1961 г. ставропигиальный приход Русской православной церкви», — сказано в заявлении диппредставительства.

В дипмиссии также отметили, что осквернение любых религиозных объектов совершенно неприемлемо. Кроме того, ведомство выразило надежду на скорейшее расследование правонарушения и привлечение виновных к ответственности.

Ранее неизвестный забросал генконсульство России в немецком Лейпциге бутылками с желтой и синей краской. В полиции рассказали, что злоумышленник скрылся с места на велосипеде.

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Виктория Кондратьева
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