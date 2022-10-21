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18:52, 21 октября 2022Мир

Российское генконсульство в Лейпциге забросали краской цветов украинского флага

Генконсульство России в немецком Лейпциге забросали бутылками с желтой и синей краской

Фото: Tobias Junghannß / Globallookpress.com

Вечером 20 октября неизвестный забросал генконсульство России в немецком Лейпциге бутылками с желтой и синей краской. Об этом сообщает полиция земли Саксония.

По данным правоохранителей, инцидент случился в 23:40 по местному времени. Злоумышленник бросил несколько стеклянных бутылок с краской цветов украинского флага в здание и ворота консульства. Краска нанесла материальный ущерб, сообщает полиция, однако размер ущерба не уточняется.

Бросивший бутылки скрылся на велосипеде. Полиция утверждает, что он при этом перешел через соседнюю реку Парте, так что «у него, должно быть, были мокрые до колен ноги». Там не исключили, что инцидент носит политический характер.

Полиция попросила жителей Лейпцига посодействовать в поиске злоумышленника и откликнуться возможных очевидцев.

20 октября представитель России при ООН Анна Антонова сообщила, что с 15 декабря 2020-го по май 2022 года произошло свыше 150 неправомерных актов, посягающих на неприкосновенность российских дипмиссий. Она также рассказала, что практически ежедневно в разных точках планеты российские дипмиссии получают телефонные звонки и электронные сообщения с угрозами и оскорблениями.

30 сентября ночью двое неизвестных облили красной краской российское генконсульство в Нью-Йорке.

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Антон Похиляк
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