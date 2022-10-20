Названо число посягательств на дипмиссии России за полтора года

Антонова заявила в ООН о свыше 150 посягательстах на неприкосновенность дипмиссий России

С 15 декабря 2020 года по май 2022 года произошло свыше 150 неправомерных актов, посягающих на неприкосновенность российских дипмиссий. Такое число назвала представитель России Анна Антонова на заседании Шестого комитета Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Антоновой, некоторые из таких происшествий закончились трагично. Она рассказала, что практически ежедневно в разных точках планеты российские дипмиссии получают телефонные звонки и электронные сообщения с угрозами и оскорблениями.

Кроме того, совершаются акты терроризма, нападения на сотрудников дипмиссий, враждебные акции и провокации с нанесением серьезного ущерба здоровью российских представителей, повреждений дипломатическим и консульским помещениям, средствам передвижения. Также участились случаи вандализма — злоумышленники наносят надписи оскорбительного характера в адрес России на зданиях, заливают их краской.

Ранее Министерство иностранных дел России возмутилось отсутствием адекватной реакции властей Германии после нападения на российское посольство в Берлине — 10 октября здание забросали шариками и бутылками с краской. Также было атаковано консульство во Франкфурте-на-Майне.