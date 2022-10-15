МИД возмутился отсутствием реакции после нападения на посольство в Берлине

МИД возмутился из-за отсутствия реакции ФРГ на акты вандализма в отношении посольства РФ

Министерство иностранных дел России возмутилось отсутствием адекватной реакции властей Германии после нападения на российское посольство в Берлине — 10 октября здание забросали шариками и бутылками с краской. Также было атаковано консульство во Франкфурте-на-Майне. Заявление представителя ведомства Марии Захаровой приводится на сайте МИД.

Ведомство заявило, что немецкая полиция «не оказала и не пыталась оказывать какое-либо противодействие» вандалам, указав, что никто не был задержан. Посольство России заявило ноту протеста немецкому МИД.

Захарова также понадеялась на усиление охраны посольства и генконсульств России в Германии, указав, что игнорирование подобных «озабоченностей и запросов» будет воспринято как «сознательное недружественное решение».

Газета Frankfurter Allgemeine сообщала, что вечером 10 октября неизвестные забросали посольство России шестью воздушными шарами и двумя бутылками с красной краской. Они угодили в дверь и перила здания, обошлось без пострадавших. Сообщается, что полиция начала расследование.

Ранее Мария Захарова заявила об отсутствии реакции Нидерландов на нападения на посольство России в Гааге. Она напомнила, что в марте неизвестный забросил на территорию консульского отдела самодельное зажигательное устройство, а позже гражданин Нидерландов призывал к убийству посла и его супруги.