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МИД заявил об отсутствии реакции Нидерландов на нападения на посольство России

Захарова заявила, что Нидерланды не отреагировали на нападения на посольство России
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии реакции Нидерландов на нападения на посольство России в Гааге. Ее комментарий приводится на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат напомнила, что в марте неизвестный забросил на территорию консульского отдела самодельное зажигательное устройство, а позже гражданин Нидерландов призывал к убийству посла и его супруги.

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Захарова отметила, что об инцидентах были проинформированы правоохранительные органы, Россию заверили, что будет проведено расследование, однако в течение полугода внятный ответ получен не был.

«А на днях нам сообщили, что рассмотрение обоих происшествий прекращено: в первом случае нет возможности вычислить поджигателя (при наличии записей с камер видеонаблюдения), а во втором — имело место только "пожелание", которое, в представлении нидерландского прокурора, не является призывом к действию», — рассказала представитель МИД.

Она назвала такую реакцию двойными стандартами и заявила, что подобные действия носят дискриминационный характер.

В начале марта на территорию российского диппредставительства в Нидерландах забросили рюкзак с горючей смесью. В итоге полиция и саперы оцепили территорию здания и изъяли объект для экспертизы в рамках следствия.

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Марина Совина
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