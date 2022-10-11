МИД заявил об отсутствии реакции Нидерландов на нападения на посольство России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии реакции Нидерландов на нападения на посольство России в Гааге. Ее комментарий приводится на сайте внешнеполитического ведомства.
Дипломат напомнила, что в марте неизвестный забросил на территорию консульского отдела самодельное зажигательное устройство, а позже гражданин Нидерландов призывал к убийству посла и его супруги.
Захарова отметила, что об инцидентах были проинформированы правоохранительные органы, Россию заверили, что будет проведено расследование, однако в течение полугода внятный ответ получен не был.
«А на днях нам сообщили, что рассмотрение обоих происшествий прекращено: в первом случае нет возможности вычислить поджигателя (при наличии записей с камер видеонаблюдения), а во втором — имело место только "пожелание", которое, в представлении нидерландского прокурора, не является призывом к действию», — рассказала представитель МИД.
Она назвала такую реакцию двойными стандартами и заявила, что подобные действия носят дискриминационный характер.
В начале марта на территорию российского диппредставительства в Нидерландах забросили рюкзак с горючей смесью. В итоге полиция и саперы оцепили территорию здания и изъяли объект для экспертизы в рамках следствия.