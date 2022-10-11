МИД заявил об отсутствии реакции Нидерландов на нападения на посольство России

Захарова заявила, что Нидерланды не отреагировали на нападения на посольство России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии реакции Нидерландов на нападения на посольство России в Гааге. Ее комментарий приводится на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат напомнила, что в марте неизвестный забросил на территорию консульского отдела самодельное зажигательное устройство, а позже гражданин Нидерландов призывал к убийству посла и его супруги.

Захарова отметила, что об инцидентах были проинформированы правоохранительные органы, Россию заверили, что будет проведено расследование, однако в течение полугода внятный ответ получен не был.

«А на днях нам сообщили, что рассмотрение обоих происшествий прекращено: в первом случае нет возможности вычислить поджигателя (при наличии записей с камер видеонаблюдения), а во втором — имело место только "пожелание", которое, в представлении нидерландского прокурора, не является призывом к действию», — рассказала представитель МИД.

Она назвала такую реакцию двойными стандартами и заявила, что подобные действия носят дискриминационный характер.

В начале марта на территорию российского диппредставительства в Нидерландах забросили рюкзак с горючей смесью. В итоге полиция и саперы оцепили территорию здания и изъяли объект для экспертизы в рамках следствия.