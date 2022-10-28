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17:12, 28 октября 2022Бывший СССР

На Украине удивились жалобам европейцев из-за газа

Глава МИД Украины Кулеба удивился жалобам европейцев, которые «не могут жить без газа»

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба удивился жалобам европейцев, которые «не могут жить без газа», но хотели прийти к зеленой экономике. Его слова приводит РИА Новости.

«Когда я слышу некоторые вещи из Европы, что они не могут жить без газа или бензина, на ум мне приходит только один вопрос. Каковы были ваши планы по превращению вашей экономики в зеленую? Какие у вас были идеи по замене газа или нефти?» — заявил глава украинского МИД.

Кулеба подчеркнул, что данный вопрос всегда остается без ответа. По его словам, Европа находится в замешательстве.

Ранее Украина провела первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии для поддержки энергосистемы страны. «Фактический импорт мощностью 1 МВт произошел 27 октября 2022 года», — говорится в заявлении государственного энерготрейдера «Энергетическая компания Украины» (АО «ЭКУ»). Как утверждает генеральный директор компании Виталий Бутенко, покупка электроэнергии у европейской страны является дополнительным инструментом стабилизации работы украинской энергосистемы.

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Кристина Есикова
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