На Украине удивились жалобам европейцев из-за газа

Глава МИД Украины Кулеба удивился жалобам европейцев, которые «не могут жить без газа»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба удивился жалобам европейцев, которые «не могут жить без газа», но хотели прийти к зеленой экономике. Его слова приводит РИА Новости.

«Когда я слышу некоторые вещи из Европы, что они не могут жить без газа или бензина, на ум мне приходит только один вопрос. Каковы были ваши планы по превращению вашей экономики в зеленую? Какие у вас были идеи по замене газа или нефти?» — заявил глава украинского МИД.

Кулеба подчеркнул, что данный вопрос всегда остается без ответа. По его словам, Европа находится в замешательстве.

Ранее Украина провела первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии для поддержки энергосистемы страны. «Фактический импорт мощностью 1 МВт произошел 27 октября 2022 года», — говорится в заявлении государственного энерготрейдера «Энергетическая компания Украины» (АО «ЭКУ»). Как утверждает генеральный директор компании Виталий Бутенко, покупка электроэнергии у европейской страны является дополнительным инструментом стабилизации работы украинской энергосистемы.