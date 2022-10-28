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12:07, 28 октября 2022Бывший СССР

Украина приобрела электроэнергию у европейской страны

Украина провела первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Украина провела первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии. Об этом сообщается на сайте государственного энерготрейдера «Энергетическая компания Украины» (АО «ЭКУ»).

«В целях поддержки энергосистемы Украины в случае дефицита генерирующей мощности государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ") осуществил первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии. Фактический импорт мощностью 1 МВт произошел 27 октября 2022 года», — говорится в заявлении.

Уточняется, что компания получила право на реализацию импорта в результате открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям, проведенного 25 октября оператором системы передачи электроэнергии «Укрэнерго». По словам генерального директора АО «ЭКУ» Виталия Бутенко, приобретение электроэнергии у европейской страны является дополнительным инструментом стабилизации работы энергосистемы Украины.

Ранее украинские власти предупредили население об экстренных отключениях электричества в республике. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что ограничения могут коснуться всех областей страны, и призвал граждан экономить электричество.

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Кристина Есикова
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