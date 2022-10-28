Украина приобрела электроэнергию у европейской страны

Украина провела первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии

Украина провела первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии. Об этом сообщается на сайте государственного энерготрейдера «Энергетическая компания Украины» (АО «ЭКУ»).

«В целях поддержки энергосистемы Украины в случае дефицита генерирующей мощности государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ") осуществил первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии. Фактический импорт мощностью 1 МВт произошел 27 октября 2022 года», — говорится в заявлении.

Уточняется, что компания получила право на реализацию импорта в результате открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям, проведенного 25 октября оператором системы передачи электроэнергии «Укрэнерго». По словам генерального директора АО «ЭКУ» Виталия Бутенко, приобретение электроэнергии у европейской страны является дополнительным инструментом стабилизации работы энергосистемы Украины.

Ранее украинские власти предупредили население об экстренных отключениях электричества в республике. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что ограничения могут коснуться всех областей страны, и призвал граждан экономить электричество.