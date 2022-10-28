Украина приобрела электроэнергию у европейской страны
Украина провела первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии. Об этом сообщается на сайте государственного энерготрейдера «Энергетическая компания Украины» (АО «ЭКУ»).
«В целях поддержки энергосистемы Украины в случае дефицита генерирующей мощности государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ") осуществил первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии. Фактический импорт мощностью 1 МВт произошел 27 октября 2022 года», — говорится в заявлении.
Уточняется, что компания получила право на реализацию импорта в результате открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям, проведенного 25 октября оператором системы передачи электроэнергии «Укрэнерго». По словам генерального директора АО «ЭКУ» Виталия Бутенко, приобретение электроэнергии у европейской страны является дополнительным инструментом стабилизации работы энергосистемы Украины.
Ранее украинские власти предупредили население об экстренных отключениях электричества в республике. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что ограничения могут коснуться всех областей страны, и призвал граждан экономить электричество.