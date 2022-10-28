Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:57, 28 октября 2022Силовые структуры

Директора парка львов «Тайган» освободили из-под стражи под подписку о невыезде

Верховный суд Крыма освободил директора парка львов «Тайган» под подписку о невыезде
Олег Зубков

Олег Зубков. Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Крыму Верховный суд отменил обвинительный приговор в отношении директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова, которому грозило два года и три месяца колонии общего режима по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом в пятницу, 28 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Верховный Суд Республики Крым рассмотрел апелляцию адвокатов Олега Зубкова и принял решение передать уголовное дело на новое судебное разбирательство. Директора парка львов освободили из зала суда, однако выдали подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что Белогорский районный суд Республики Крым признал Олега Зубкова виновным за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они предназначены для детей в возрасте до шести лет.

Уголовное дело в отношении директора «Тайгана» возбудили после того, как один из хищников откусил ребенку палец. Зубкова приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы и штрафу в размере 255 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В США обвинили Россию в попытке свергнуть правительство Молдавии
Разработан способ борьбы с ночными кошмарами
IT-специалистам захотели изменить условия льготной ипотеки
Директора парка львов «Тайган» освободили из-под стражи под подписку о невыезде
Стали известны подробности о нападении на мужа Пелоси
Девушка заказала на Asos разные брюки одного размера и рассмеялась при примерке
Удочеренная женщина воссоединилась с биологическим отцом спустя десятилетия
Цена на газ в Европе выросла
Кардиолог предупредила некоторых людей о риске остановки сердца во время секса
Раскрыты симптомы детского инсульта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.