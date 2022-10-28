Огромная хищная птица поселилась в библиотеке и отказалась улетать

NJ: краснохвостый сарыч поселился в библиотеке и уже пять дней отказывается улетать

Краснохвостый сарыч с размахом крыльев четыре метра поселился в библиотеке в американском тауншипе Томс-Ривер, штат Нью-Джерси, и уже пять дней отказывается улетать. Об этом сообщает NJ.

Сотрудники библиотеки округа Оушен заметили в помещении крупную хищную птицу. Краснохвостый сарыч высотой полметра сидел на подоконнике и не проявлял никакого желания улететь. Из соображений безопасности в тот день библиотеку закрыли раньше времени, но позже учреждение вновь открыли, так как огромная птица не проявляла никакой агрессии в отношении сотрудников и посетителей.

«Мы решили подождать, пока он сам покинет библиотеку. Но прошло уже несколько дней, а он сих пор расхаживает по помещению», — заявила представительница библиотеки Шерри Тальерцио. Она подчеркнула, что птица здорова. «Это крупный самец. Мы надеемся, что скоро он улетит», — отметила американка. Спустя два дня после появления птица взлетела на потолочные перегородки и ходила по ним.

Каким образом сарыч оказался в библиотеке, неизвестно. Появление птицы не попало на запись с камер наблюдения. «Мы не знаем, как он попал туда. Поскольку птица очень крупная, единственное предположение — что сарыч зашел в помещение, когда автоматические двери были открыты», — отметила Тальерцио.

Помощник директора библиотеки связался с Департаментом рыбных и природных ресурсов штата, и в библиотеку приехал специалист. Он установил несколько ловушек, чтобы изловить сарыча и вернуть его в дикую природу. «Мы просто хотели убедиться, что он сможет выбраться из здания, не причинив себе вреда. Мы делаем все возможное, чтобы это произошло», — отметила представитель библиотеки.

Краснохвостый сарыч — хищная птица, которая питается грызунами и мелкими млекопитающими.

Ранее сообщалось, что житель американского города Гордонсвилл, штат Теннесси, стал очевидцем схватки краснохвостого сарыча и черного крысиного полоза на дорожке перед своим домом. Рептилия обвилась вокруг шеи птицы, в то время как сарыч держал хвост змеи в когтях.